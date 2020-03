L'info météo du jour Une dégradation arrive dimanche

Après des journées de vendredi et samedi globalement sèches et ensoleillées, un temps plus médiocre et humide revient dimanche accompagné par la fraîcheur.

Ce vendredi, le temps restera sec et encore bien ensoleillé sur les trois-quarts du pays malgré quelques petits cirrus et cumulus, un peu plus présents que ces derniers jours. Le ciel deviendra même relativement nuageux de la Champagne-Ardenne au Berry. C'est surtout du Midi-Toulousain à la Méditerranée que l'on retrouvera un ciel très nuageux voire gris. Quelques gouttes pourront tomber sur le nord de la Corse et les Pyrénées-Orientales. Encore froid à l'aube et des gelées assez fréquentes, hausse du thermomètre et assez doux en revanche dans l'après-midi.

Quelques instants avec le troupeau pour vous permettre de vous évader un petit peu de ce #CONFINEMENTJOUR11 .

Moi pour me changer les idées j'écoute le 99,5 #podcast de @FqMMA #RestezChezVous #fenetreouverte #Ovin #FrAgTw pic.twitter.com/WuyUT72kTd — le Berger des étoiles ??? (@romainleberger) March 27, 2020

Samedi, le temps sera encore clément sur l'ensemble du pays avec de belles éclaircies ou périodes ensoleillées. Des nuages plus envahissants toutefois seront présents vers la Normandie d'une part et sur les reliefs du sud d'autres part avec des cumulus l'après-midi. Les températures connaîtront une hausse très temporaire avec des valeurs de saison voire légèrement supérieures.

Une dégradation est prévue dimanche avec un temps plus médiocre et humide et le retour de la fraîcheur.

