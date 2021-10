L'info météo du jour Une dégradation pluvieuse arrive par la Bretagne

Une dégradation arrive par la Bretagne et le Cotentin ce lundi. Elle apportera grisailles et pluie. La douceur va s'imposer.

Lundi, les conditions commenceront à se dégrader par la Bretagne, le Pays Nantais et le Cotentin à l'arrivée d'une perturbation qui apportera un temps gris et pluvieux. Le ciel aura tendance à s'ennuager à l'avant du Bordelais au nord de la Seine. Partout ailleurs, c'est un soleil assez voilé qui prendra les commandes du ciel. Les températures seront en hausse le matin comme l'après-midi à la faveur de l'orientation du flux au sud. Il fera doux.

#Colza #semence partis de très loins mais semblent pas trop mal ????



Vu les températures de cette semaine, ça devrait bien avancer ??



Pas de grosses altises en vue pour le moment ????‍??



Les petites ont été gérées il y a 10 jours ?? pic.twitter.com/MPG9vnY5rV — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) October 17, 2021

Mardi, une perturbation s'évacuera vers l'extrême Nord et les frontières du Nord-Est en matinée avec quelques gouttes résiduelles. Le ciel s'éclaircira largement par ailleurs hormis quelques grisailles matinales, puis des voiles d'altitude parfois nombreux, et aussi des remontées maritimes sur le Golfe du Lion avec quelques gouttes sous des grisailles plus tenaces. Un léger vent de secteur sud se fera sentir, notamment près des côtes. Il ramènera de l'air de plus en plus doux voire chaud pour la saison, avec près de 20 à 25 degrés en général, et même des pointes approchant les 28 à 29 degrés en Aquitaine !

