L'info météo du jour Une dépression britannique apporte un temps gris et pluvieux

Aujourd'hui, une perturbation associée à la dépression britannique apportera un temps gris et pluvieux des côtes de la Manche jusqu'au Bassin Parisien. Il pleuvra entre l'Alsace et la Lorraine. Ailleurs le temps sera sec, lumineux voire ensoleillé.

Ce vendredi, une perturbation associée à la dépression Britannique apportera un temps gris et pluvieux des côtes de la Manche jusqu'au Bassin Parisien. Quelques pluies traîneront d'autre part entre la Lorraine et l'Alsace. Un temps plus sec s'imposera sur les autres régions, souvent lumineux voire ensoleillé, surtout des Landes à la Méditerranée. Thermomètre un peu juste pour la saison.

Nous sommes le 25 juin et ça caille ce matin...quand allons nous pouvoir faner? pic.twitter.com/0zsnTICDCY — Cédric (@agric15) June 25, 2021

