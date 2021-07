L'info météo du jour Une dernière instabilité et puis s'en va

Ce vendredi, la goutte froide s'éloigne enfin vers l'Europe centrale. Elle donnera une ultime instabilité de l'Alsace aux Alpes du Nord sous la forme de quelques averses parfois orageuses en milieu de journée. Ailleurs, les hautes pressions britanniques étendront leur influence et le temps sera plus sec, mais encore souvent nuageux. Début de remontée des températures.

La pluie a alourdi le lin aussi et c’est désespérant à voir ?? le beau temps ne semble pas être annoncé non plus pour très longtemps. Les champs sont de plus en plus déprimants pic.twitter.com/5bBvnxaRID