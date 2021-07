L'info météo du jour Une dernière journée de beau avant une nouvelle dépression

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui, il pourra encore y avoir quelques pluies de la frontière belge jusqu'à l'Orléanais. Ailleurs le temps sera plus sera plus sec et ensoleillé. Profitons-en puisque demain, une nouvelle perturbation fait son arrivée sur l'Hexagone. Seules les régions méditerranéennes seront épargnées mais sous un soleil voilé.

Ce vendredi, quelques ondées résiduelles pourront se produire sous un ciel nuageux de la frontière belge jusqu'à l'Orléanais. Un temps plus sec et lumineux voire ensoleillé s'imposera sur le reste du pays à la faveur d'une hausse du champ de pression. Les nuages seront tout de même relativement nombreux dans l'ouest. Thermomètre en hausse, de saison. Pour bien commencer la journée, visite d'une parcelle de Sorgho Teff grass en #Touraine, tout est là. Le couvert se referme on ne verra bientôt plus le sol. Dans quelques jours, l'affourragement en vert débutera.@Chambagri37@ThomasGisselbr5 @Barenbrug_OC pic.twitter.com/mAcvNnZ3cq — Stéphane David Conseil #vacciné (@StephaneD37) July 2, 2021 Samedi, les conditions vont à nouveau se dégrader. Le ciel se chargera sur une bonne moitié ouest où pluies et averses localement orageuses se déclencheront. Des frontières du nord-est à la région Rhône-Alpes, quelques belles éclaircies se montreront avant des développements nuageux en fin de journée allant jusqu'à l'orage. Seules les régions méditerranéennes resteront à l'écart sous un soleil voilé. Chaleur dans l'est, assez lourd. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

