L'info météo du jour Une douceur printanière pour cette fin de semaine

Un temps sec et ensoleillé va se maintenir sur la France pour toute cette fin de semaine. Les températures seront printanières.

Ce vendredi, toujours ce temps très anticyclonique en vue. Quelques voiles d'altitude ou nuages épars circuleront dans le sud-ouest ou sur le pourtour méditerranéen. Mais le soleil dominera partout les débats du matin au soir.

Côté mercure, il fera très frais à l'aube (gelées blanches possibles), puis on approchera des valeurs de début-mai en cours d'après-midi avec près de 17 à 20 degrés en général. Légère bise et vent d'autan restant assez fort sur le midi toulousain.

Des vaches sous le ciel bleu breton !

Belle journée à tous !#ceuxquifontlelait pic.twitter.com/RFK5rBUT3P — ??Marie Andrée Luherne?????????????? (@MaLuherne56) March 25, 2022

Samedi, l'anticyclone britannique restera vaillant et maintiendra encore un temps sec et ensoleillé sur la totalité du pays. Seuls quelques nuages d'altitude pourront déborder d'Espagne le long des Pyrénées uniquement voire jusqu'au golfe du Lion et à la Corse.

Les températures seront de saison voire un peu fraîches à l'aube avec toujours quelques petites gelées dans les fonds (inversions thermiques en moyenne montagne) puis une douceur printanière dominera en journée, avec des valeurs dignes d'un début mai, de 16 à 20°C au nord et de 18 à 23°C localement dans le sud-ouest.

Le temps changera la semaine prochaine.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net