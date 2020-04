L'info météo du jour Une douceur printanière pour le week-end et la semaine prochaine

Il fera encore frais vendredi après-midi, puis on attend des valeurs de plus en plus printanières à partir du week-end et dans le courant de la semaine prochaine, approchant ou dépassant souvent la barre des 20 degrés les après-midis.

Ce vendredi, une très faible perturbation ondulera sur la moitié nord du pays, engendrant de nombreux nuages par moments, voire quelques gouttes ou bruines éparses ici et là. La moitié sud sera quant à elle un peu plus ensoleillée, malgré aussi quelques cumulus par endroits, mais sans risque d'averse. Les températures seront assez fraîches pour la saison au nord et à l'est du pays notamment, mais les gelées seront plus rares que ces derniers jours. Un peu de mistral et de tramontane autour de 60 km/h environ.

Les températures grimpent et le vent a calmé.

Conditions idéale pour le pâturage des laitières.

Pour cette parcelle c'est le 2ème passage de l'année !#farmlife #FrAgTw #Pâturage #MagnifiqueBretagne pic.twitter.com/7VOzhGkJ2q — David Morvan ????????????‍?? (@davmorvan) April 3, 2020

Samedi, le temps sera calme et ensoleillé sur la plupart des régions. Nous aurons cependant quelques formations brumeuses en matinée au nord de la Seine, suivies de cumulus parfois denses en cours de journée. Partout ailleurs, hormis quelques voiles d'altitude inoffensifs, ou cumulus sur le sud des Alpes, le soleil s'imposera. Il fera encore frais à l'aube avec de petites gelées blanches possibles ici et là, puis le mercure s'orientera à la hausse en journée et nous retrouverons des valeurs agréables pour la saison.

