L'info météo du jour Une fin de semaine ensoleillée

Pauline Debris Terre-net Média

Encore une journée ensoleillée. Cumulus et cirrus circuleront localement et des développements nuageux plus importants seront présents sur les reliefs. Samedi, le pays sera toujours sous le soleil mais le ciel pourrait être parfois un peu voilé et des nuages seront toujours présents sur le massifs. Les températures seront fraiche le matin et de saison en journée.

C'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce ce vendredi sur l'ensemble du pays. Quelques rares cumulus et cirrus circuleront localement. Les reliefs verront des développements nuageux un peu plus importants en journée. Parfois frais encore le matin, de saison en journée, doux vers l'ouest et le sud, voire chaud au sud de la Garonne et en Provence. 2ème jour de #semis d’Helianthus annuus oléique?? et pour les intimes #RGTBuffalo #bio. Super conditions derrière de bons couverts et une fumure #organique ! On sème juste dans le frais. @Hcomosa un petit #thread sur la #protandrie ? ??#agriculture #oléagineux #ceuxquifontlhuile pic.twitter.com/Uvsj0ZxzPK — Les Jardins d'Aestiv (@aestiv) April 23, 2021 Le temps restera très ensoleillé en toutes régions samedi. Le ciel sera parfois un peu voilé et quelques cumulus se développeront ici ou là, plus particulièrement sur les massifs. Parfois un peu frais encore à l'aube mais doux en journée, voire chaud au sud de la Garonne. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

