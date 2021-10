L'info météo du jour Une fin de semaine ensoleillée

Le temps sera calme et ensoleillé sur la France pour cette fin de semaine. Les températures seront douces.

Ce vendredi, les conditions d'anticycloniques maintiendront un temps calme et souvent ensoleillé quasiment partout. Quelques stratus circuleront près de la Manche, pouvant donner un peu de crachin sur le Cotentin. À noter également des passages nuageux plus conséquents sur la Corse et quelques averses sur le nord et les reliefs de l'île. Le thermomètre sera globalement dans les chiffres de saison.

Quand le soleil paraît ,l espoir d une belle journée se confirme ?? pic.twitter.com/EqBRvS8zCW — Choiselat Frédéric ??????...???? (@ChoiselatF) October 8, 2021

Samedi, le temps s'annonce très ensoleillé sur l'ensemble du pays. Brumes et brouillards seront assez rares le matin, présents vers le Lyonnais, la plaine de la Limagne ou encore l'extrême nord avant de laisser place au soleil. En journée, quelques cumulus se formeront ici ou là, surtout sur les massifs. Il fera relativement doux en journée.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net