L'info météo du jour Une fin de semaine marquée par les orages

Cette fin de semaine sera marquée par des orages et une atmosphère lourde.

Ce vendredi, de nouvelles zones instables et orageuses remonteront assez vite a priori dès le matin depuis l'Aquitaine vers le Centre, l'Auvergne et la Bourgogne, puis ces pluies orageuses parfois soutenues se décaleront vers l'Est en cours de journée, gagnant les Alpes jusqu'aux frontières du Nord-Est. D'autres orages éclateront sans doute également entre les Pays de la Loire et la Bretagne, et plus localement au nord de la Seine. Quelques averses toucheront enfin Paca et la Corse.

Au contour de ces averses, de larges éclaircies se développeront par moments, et les températures conserveront un niveau très estival, souvent proches des 25 degrés au nord et des 30 au sud.

Samedi, une nouvelle remontée orageuse va s'organiser par le sud-ouest en cours d'après-midi. Avant cela, la matinée sera plutôt sereine avec peu ou pas d'averses, sauf peut-être vers la Normandie. Les éclaircies rendront l'atmosphère lourde et rapidement instable. Des orages forts voire violents éclateront de l'Aquitaine au Val de Loire en fin d'après-midi, porteurs de grêle et d'intenses averses, parfois de bourrasques. Ils gagneront ensuite le Centre, l'Auvergne puis la Bourgogne en soirée puis les régions de l'Est au cours de la nuit suivante. Les températures pourront encore atteindre les 28 à 30 degrés du sud-est à l'Alsace.

