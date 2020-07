L’Info météo du jour Une fin juillet caniculaire avant des jours plus respirables

Les 40 degrés ont été largement dépassés dans le Sud-Ouest jeudi. Le pic caniculaire encore en place ce vendredi laissera la place à des jours plus respirables dès samedi.

Selon MeteoNews, des températures supérieures à 40 degrés ont été observées dans de nombreuses villes du Sud-Ouest de la France, notamment à Bordeaux, Hossegor ou Biarritz. A Socoa, à proximité de Ciboure et Biarritz, le record de chaleur absolu annuel a été battu, les 41,9 degrés enregistrés dépassant les 40,2 degrés du 4 août 2003.

Après avoir gagné les régions du centre et de l’Est du pays, le pic caniculaire va laisser la place à un week-end « beaucoup plus respirable et de saison. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net