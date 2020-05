L'info météo du jour Une forte dégradation en perspective pour la fin de semaine

Amélie Bachelet Terre-net Média

Après cette journée de mardi humide et instable, une amélioration se dessinera entre mercredi et vendredi avec pas mal de soleil et le retour d'un temps assez chaud, selon les prévisions de MeteoNews. Les conditions vont fortement se dégrader en fin de semaine avec des fortes pluies attendues et une baisse du thermomètre de 10 à 20°C.

Ce mardi, un front chaud atténué forcera le barrage de hautes pressions, apportant pas mal d'instabilité sous forme d'averses et parfois d'orages de la Normandie au Massif Central jusqu'aux Alpes, les orages se produisant surtout du Berry et du Limousin au Jura. Près des frontières du nord-est, le temps restera sec et lumineux sous un ciel voilé. À l'ouest et au sud, le soleil dominera généralement, un peu moins de la Garonne aux Pyrénées jusqu'au Languedoc-Roussillon où quelques grisailles pourront jouer les trouble-fêtes. Les températures sont en baisse. Un homme sage m'a dit un jour qu'il fallait faucher sous l'eau pour récolter dans le sec...



Faut-il écouter les hommes sages ? ?? pic.twitter.com/dYR22SSOg6 — Antoine Thibault (@AgriSkippy) May 5, 2020 Mercredi, une hausse du champ de pression permettra une nette et rapide amélioration sur l'ensemble du pays. Après quelques brumes, brouillards voire des plaques de grisaille sur le centre-est du pays, le soleil prendra l'avantage, en particulier sur le quart nord-est et au sud de la Garonne. Une petite ondée ne sera pas exclue très localement sur le sud des Alpes ou encore le nord du Finistère. Il fera frais à l'aube au nord de la Seine, le temps sera de saison voire doux l'après-midi. Globalement une journée douce, chaude dans le sud-ouest mais de saison le long des frontières du nord-est. Les conditions vont se dégrader entre samedi et dimanche... et pas qu'un peu : des orages d'abord sous de l'air chaud et humide avant l'arrivée d'un front pluvieux actif par le nord, lui-même suivi d'air très froid. Entre samedi et lundi, les températures chuteront de 10 à 20 degrés ! À surveiller d'ailleurs quelques gelées au sol, voire sous abri, probables lundi, mardi et mercredi des frontières du nord-est aux régions centrales... les trois jours des Saints de Glace, qui s'annoncent donc très ponctuels cette année ! À confirmer d'ici là. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

