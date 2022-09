L'info météo du jour Une fraîcheur de plus en plus marquée

Le thermomètre poursuit sa baisse avec des valeurs qui passent sous les normales de saison en cette fin de semaine.

Ce vendredi, le flux de nord-ouest continuera de faire baisser les températures qui passeront assez nettement en dessous des valeurs de saison notamment sur la moitié nord, avec parfois à peine plus de 15 degrés ! Il fera encore très doux au sud avec un peu plus de 25 degrés du sud de la Garonne au Midi Méditerranéen, avec même des pointes à 30 degrés sur le littoral Varois ou Azuréen. Côté ciel, des nuages circuleront du nord au centre et à l'est du pays, porteurs de quelques ondées ou pluies éparses ici et là. Les éclaircies se montreront plus avantageuses de l'ouest au sud du pays, mais le vent soufflera encore très fort entre Corse et continent.

Ensilage ?????????????? levé de soleil pic.twitter.com/PlqCG4Afqz — Etienne Agri (@agrikol) September 16, 2022

Samedi, l'anticyclone se rapprochera davantage de la France et stabilisera la masse d'air. Quelques ondées éparses pourront encore se produire près des frontières du nord-est, voire sur les Savoie le matin et localement en Corse. Le soleil brillera largement sur la moitié ouest jusqu'aux régions méridionales. Mistral et tramontane souffleront fort de la vallée du Rhône et du Roussillon au Golfe du Lion. La fraîcheur sera de plus en plus marquée.

