L'info météo du jour Une France coupée en deux : soleil au nord, pluie au sud

Ce lundi sonne le retour de la pluie. Il pleuvra des Pyrénées à l'Aquitaine et à l'Aveyron, et des gouttes plus éparses tomberont vers les Alpes. Au Nord, le temps sera sec et ensoleillé. La journée de demain devrait ressembler sensiblement celle d'aujourd'hui.

Ce lundi, le temps deviendra plus perturbé sur la moitié sud avec des remontées nuageuses et pluvieuses plus franches. Ciel très encombré des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes. Les pluies seront surtout fréquentes des Pyrénées à l'Aquitaine et à l'Aveyron, les gouttes plus éparses vers les Alpes. Temps sec et ensoleillé sur la moitié nord avec une bise qui limitera les températures.

Mardi, la moitié nord restera sous le soleil et parfois quelques bancs de cirrus, plus nombreux en direction du sud. Sur la moitié sud, le ciel s'annonce en revanche très chargé. Il pleuvra des Pyrénées à la Méditerranée jusqu'aux Alpes une bonne partie de la journée. Températures plus ou moins de saison selon les régions.

