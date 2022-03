L'info météo du jour Une France coupée en deux : soleil au nord, nuage et pluie au sud

La moitié nord du pays va profiter d'un temps sec et de plus en plus ensoleillé alors que la moitié sud sera sous les nuages et la pluie.

Ce jeudi, la France sera coupée en deux avec un temps et humide souvent pluvieux sur la moitié sud, débordant un peu jusqu'en Champagne-Ardenne le matin avant une amélioration progressive en journée. La moitié nord profitera en revanche d'un temps de plus en plus ensoleillé au fil des heures à la faveur d'une poussée de l'anticyclone situé sur le proche Atlantique. Les températures seront en baisse mais il fera encore assez doux. Premier cycle de séchage de #foin2022 pour plus d'#autonomieproteines pour l'alimentation de nos ?? ?? grâce à la chaleur issue de la cogeneration du #biogaz#methanisation pic.twitter.com/iXXDDPZdZV — Bruno calle (@calle42527019) March 17, 2022 Vendredi, la moitié nord profitera d'un temps sec et ensoleillé sous une bise soufflant assez fort et parfois piquante malgré une relative douceur. La moitié sud conservera un ciel bien nuageux dans l'ensemble, pouvant donner un peu de pluie du Midi-Toulousain à la Méditerranée. Le thermomètre restera un peu au-dessus des moyennes saisonnières, en particulier l'après-midi. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

