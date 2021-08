L'info météo du jour Une France toujours coupée en deux

Aujourd'hui, il pleuvra sur une bonne partie nord du pays alors qu'au sud, le soleil brillera largement près de la Méditerranée.

Ce mardi, le temps restera perturbé sur une large moitié nord avec nuages et pluies ou averses une bonne partie de la journée dans une ambiance fraîche pour la saison. Le temps s'annonce plus sec du sud de la Garonne à la frontière italienne, partiellement nuageux. L'astre du jour brillera largement près de la Méditerranée parmi quelques cumulus et cirrus.

Bonjour les #twittos, 25 mm ce matin. J'ai dormi comme un bébé même si j'ai bien entendu la forte pluie à 3 h 30.

25 mm , c'est 40 % de la pluviométrie sur un mois. On vient de les prendre en mois de 12 heures et c'est pas fini, malheureusement pour la #moisson2021 pic.twitter.com/4YJ7wdjSop — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) August 3, 2021

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net