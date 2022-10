L'info météo du jour Une grande douceur au programme des prochains jours

Au programme de cette fin de semaine de nombreux passages pluvieux sur les deux tiers nord de la France. La douceur sera au rendez-vous pour tout le monde et s'installera pour plusieurs jours.

Ce vendredi, les perturbations continueront de se succéder de façon rapprochée sur les deux-tiers nord du pays notamment, où des passages pluvieux se produiront fréquemment, parfois assez intenses. Les 15 à 20 mm seront facilement atteints, voire 25 mm localement.

Des Pyrénées à la Méditerranée, le temps s'annonce plus sec, assez nébuleux le matin puis plus ensoleillé l'après-midi. Ailleurs les pluies seront faibles du Sud-Ouest au sud de la Loire en général. Les températures nocturnes et matinales seront très élevées, proportionnellement moins en journée malgré une certaine douceur.

C'est reparti pour les semis de #DédéLeGrainDeBlé, avec une variété incontournable dans nos plaines le #Chevignon.

Objectif, terminer cette parcelle avant la pluie, ça mousine déjà mais ça devrait tenir la matinée#CeuxQuiSèment?? pic.twitter.com/7mGeVD6Bwp — Alexis Leherle (@AlexisLeherle) October 14, 2022

Samedi, une nouvelle perturbation ondulera entre les Pays de la Loire, le Centre et jusqu'au quart Nord-Est du pays, Le cumul des pluies en 24 heures approchera les 20 à 40 millimètres sur cet axe. Les pluies seront plus faibles et éparses de la Bretagne aux Hauts-de-France, avec le retour de larges éclaircies en cours de journée.

Plus au sud du pays aussi il fera plutôt beau et sec, et les températures y approcheront ou dépasseront la barre des 25 degrés comme dans le quart sud-ouest notamment. Il fera doux aussi sur la moitié nord avec près de la vingtaine de degrés attendue. Il y aura un vent de sud-ouest sensible.

La France se dirige encore vers un épisode de température hors-saison avec un possible retour des 30°C la semaine prochaine.

??C'est (au moins) le 9ème épisode d'anomalie positive de 2022 (>4°C).

??Le mois d'octobre continuera une série de 9 mois consécutif au-dessus de normes. pic.twitter.com/a70cY3x4Q0 — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) October 13, 2022

Une chaleur durable

Dimanche la chaleur sera encore plus marquée, avec des pointes à près de 30 degrés sur le Pays Basque, 28 degrés sur l'Aquitaine, et plus de 25 degrés en Auvergne. Il fera également nettement plus de 20 degrés au sud de la Loire en général, jusqu'en Alsace. Les valeurs normales pour cette période de l'année sont plus proches des 15 à 20 degrés du Nord au Sud du pays.

Les modèles tablent sur la prolongation de cet épisode de chaleur au moins pour l'ensemble de la semaine prochaine, avec encore fréquemment des valeurs supérieures à 20 degrés sur la plupart des régions, et approchant encore et toujours les 30 degrés dans le sud de l'Aquitaine notamment.

