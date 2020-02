L'info météo du jour Une grande douceur sur le pays pour cette fin de semaine

À la faveur d'une nouvelle poussée anticyclonique, la douceur va à nouveau s'intensifier et s'installer sur l'ensemble du pays pour ce week-end. L'ambiance sera printanière avec des températures qui pourront atteindre 14 à 15 degrés sur la moitié nord et localement 18 à 20 degrés sur la moitié sud, notamment au pied des Pyrénées.

Ce jeudi, le ciel sera souvent gris ou très nuageux au nord de la Loire et donnera quelques gouttes par endroits le matin. Les conditions se dégraderont plus franchement en fin d'après-midi et soirée de la Bretagne à la frontière belge à l'arrivée d'une nouvelle perturbation sous des fortes rafales de vent. Le ciel se chargera des Charentes à l'Alsace, alors que la journée se déroulera sous le soleil sur la moitié sud. La douceur sera une fois de plus au rendez-vous.

Faut-il y voir une lueur d'espoir ?



Vendredi et ce week-end, les conditions seront à nouveau très clémentes sur l'ensemble du pays avec un temps sec et lumineux, avec souvent uniquement des nuages d'altitude. Le flux de sud-ouest ramènera à nouveau une grande douceur avec souvent plus de 14 à 15 degrés sur la moitié nord et 18 à 20 degrés sur la moitié sud.

