L'info météo du jour Une journée au temps instable

Début de semaine perturbé et instable, avec beaucoup de pluie du Massif central aux Alpes se transformant en neige dès 700 ou 800 mètres. Sur l'ouest, le temps sera plutôt sec malgré des nuages. Grand soleil près de la Méditerranée mais beaucoup de vent.

Ce lundi, le temps restera perturbé et instable sur la majeure partie de la France avec nuages, pluies et averses. Pluie assez continue du Massif Central aux Alpes, tournant en neige dès 700 à 800 mètres environ. Des averses parfois mêlées de grésil se produiront ailleurs, mais le temps s'annonce globalement plus sec malgré des nuages sur les régions de l'ouest. Le soleil se montrera surtout comme toujours près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront violemment. Températures relativement élevées à l'aube sous les nuages, mais peu d'amplitude thermique diurne, donc le thermomètre sera plutôt frais en journée.

Beaucoup de visiteurs ce dimanche à la bulbiculture de la Torche

Ici les jacinthes en fleurs ??

Moins de ?????? le weekend dernier , bien mieux pour ?? pic.twitter.com/OvLen63K5t — per (@per2916) March 14, 2021

