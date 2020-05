L'info météo du jour Une journée chaude et ensoleillée pour le 8 mai

Soleil et chaleur au programme du vendredi 8 mai avant une dégradation attendue pour la fin de semaine.

Ce jeudi, le soleil brillera largement partout parmi quelques bancs de cirrus plus ou moins épais. Des cumulus pourront se développer dans le sud-est, mais aussi à l'opposé entre la Bretagne et la Normandie. Après une matinée parfois fraîche notamment dans le nord-est, il fera assez chaud en journée, surtout au sud de la Garonne.

C'est pas encore les saints de glaces, mais on a encore des gelées printanières pic.twitter.com/h1OY4451LI — Laurent Arnaud (@Laurent48572896) May 7, 2020

Vendredi 8 mai, le temps restera chaud sur le pays et assez ensoleillé en général. Cependant, des voiles circuleront un peu partout, et les nuages seront même plus épais sur la façade Ouest entre la Vendée et le Poitou-Charentes notamment, où quelques averses localement orageuses se déclencheront par moments. On attend encore près de 26 à 28 degrés de l'Alsace à l'Aquitaine et à la Provence notamment.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

