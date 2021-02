L'info météo du jour Une journée de grisaille avant un week-end printanier

Pauline Debris Terre-net Média

Quelques gouttes, brumes, brouillard et nuages bas ce vendredi matin laisseront peu à peu leur place aux éclaircies. Le Languedoc-Roussillon conservera un ciel très chargé et un peu de pluie. La grisaille sera plus présente en Bretagne avec quelques pluies accompagnées de vent. Demain, ce sera le printemps sur la majorité du pays.

Ce vendredi, les conditions vont s'améliorer sensiblement après les dernières gouttes matinales en Alsace. Brumes, brouillards et nuages bas seront tout de même nombreux à l'aube, cédant peu à peu la place aux éclaircies, surtout au sud de la Loire. Le Languedoc-Roussillon conservera tout de même un ciel très chargé et un peu de pluie. La grisaille sera plus compacte également en Bretagne avec des gouttes sur le Finistère. Le vent de sud soufflera fort sur les côtes bretonnes jusqu'au Cotentin. Une grande douceur régnera, en particulier au sud de la Garonne. Le marais qui était sous l’eau il y a 3 semaines. La météo a été plutot correct depuis.

On a vraiment pas le meme climat pic.twitter.com/niJNtt3agY — Emmanuel ???????? (@EmmanuelSagot) February 19, 2021 Samedi, c'est une journée printanière qui s'annonce avec beaucoup de soleil malgré un ciel plus ou moins voilé, notamment vers les frontières du nord-est. Le vent marin maintiendra de l'humidité sur le Languedoc jusqu'aux Cévennes avec un peu de pluie. Grisaille et pluie d'autre part sur le Finistère. Il fera particulièrement doux pour la saison. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews

