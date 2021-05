L'info météo du jour Une journée de répit entre deux perturbations

Aujourd'hui, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Elles seront particulièrement généreuses sur la moitié sud. Il fera sec sur l'ensemble du pays mis à part quelques rares gouttes au dessus de l'Alsace. Les températures seront tout de même fraîches.

Ce jeudi, une petite crête anticyclonique remontera entre deux perturbations, permettant une journée de temps totalement sec sur l'ensemble du pays. Le ciel alternera souvent entre nuages et éclaircies, assez généreuses et durables sur la moitié sud. Quelques rares gouttes sous gros nuages sont encore possibles vers l'Alsace et un voile nuageux se fera de plus en plus épais sur l'ouest, en lien avec une nouvelle perturbation en approche. À peine moins frais.

Enfin le soleil !????

Mais seulement pour aujourd'hui !

Donc pas possible de faucher pour l'instant

Les sols sont trop gorgés d'eau et demain la pluie revient déjà.. pic.twitter.com/d9xyLPldn3 — Sébastien Courtois (@SbastienCourto1) May 20, 2021

