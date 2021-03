L'info météo du jour Une journée en demi-teinte avant un week-end pluvieux

Malgré un début de matinée prometteur, le temps se dégradera au nord de la Loire avec une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse. Ailleurs, des nuages et ondées se multiplieront. Seules les régions du Languedoc à la Côte d'Azur seront épargnées. Demain, des pluies abondantes traverseront le pays d'ouest en est, parfois accompagnées de vent. Une traîne active s'installera en journée au nord de la Loire, alternant éclaircies, nuages et averses. Les températures seront plus ou moins de saison.

Ce vendredi, le temps restera agité sur la France, après un début de matinée plutôt calme en dehors d'ondées éparses, voire des pluies plus marquées tout de même au sud de la Garonne et du Finistère au Cotentin. Les conditions se dégraderont au nord de la Loire à l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse. Nuages et ondées se multiplieront sur les autres régions. Temps plus sec du Languedoc à la Côte d'Azur. Thermomètre plus ou moins de saison.

Mais comment c'est qu'on va t'appeler toi qui vient de faire ton premier pas ?????



Je n'ai aucune inspiration... Il s'agit que ça commence par un S.

Réponse ce soir selon vos propositions....



Goooooo!!!!!



Précision, c'est une femelle ??#montlait #Aveyron #farmlife pic.twitter.com/oc1uTrcRiJ — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) March 12, 2021

Samedi, un nouveau front pluvieux traversera une grande partie du pays d'ouest en est, donnant des précipitations parfois abondantes et s'accompagnant d'un nouveau coup de vent, jusqu'à 80 km/h dans les terres et 100 km/h sur les côtes de la Manche. Une traîne active s'installera en journée au nord de la Loire, alternant éclaircies, nuages et averses, qui prendront un caractère de giboulées et pourront s'accompagner de grésil, grêle et tonnerre. Des Pyrénées à la Méditerranée, le temps restera sec et lumineux. Températures plus ou moins de saison en journée.

