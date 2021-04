L'info météo du jour Une journée encore bien perturbée

Pauline Debris Terre-net Média

La perturbation d'hier s'évacuera vers les frontières de l'Est ou encore de l'Auvergne à Midi-Pyrénées ce matin, avec encore quelques pluies, voire de la neige en montagne dès 600 à 800 m. Ailleurs il fera plutôt beau. Mais attention, dans l'après midi, les nuages feront leur retour accompagnés de giboulées au nord de la Seine. Des averses orageuses se développeront aussi sur la Côte d'Azur et des averses persisteront sur les Alpes du Nord. Les vents seront violents dans le pourtour Méditerranéen. Il fera très frais, le gel sera même de retour sur la moitié Nord. Demain le temps sera plus sec et lumineux

Ce lundi, la perturbation très active de la veille s'évacuera vers les frontières de l'Est ou encore de l'Auvergne à Midi-Pyrénées le matin, avec encore quelques pluies ou averses éparses, voire de la neige en montagne dès 600 à 800m environ. Ailleurs les éclaircies se développeront largement, puis les cumulus bourgeonneront toutefois l'après-midi. Des giboulées se déclencheront même au nord de la Seine, avec grésil ou neige fondue possibles ici et là. Des averses orageuses se développeront aussi sur la Côte d'Azur, tandis que des averses persisteront sur les Alpes du Nord (flocons dès 800 m environ). Nous noterons aussi des violents mistral et tramontane (100 km/h environ) dans le pourtour Méditerranéen. Il fera très frais pour la saison, et le gel sera de retour sur la moitié Nord notamment. Depuis le #printemps pas une semaine sans #neige . #Sundgau #Alsace pic.twitter.com/j88g35k8XE — Sébastien Stoessel (@Bachty68) April 12, 2021 Mardi, l'instabilité reculera sensiblement. On retrouvera un peu d'instabilité essentiellement le matin en Alsace avec quelques faibles giboulées de pluie, grésil et neige jusqu'en plaine, pouvant rendre les chaussées glissantes. Ailleurs, le temps s'annonce sec et lumineux à ensoleillé le matin. Des cumulus se développeront ensuite en journée, surtout sur la moitié est, laissant encore une bonne luminosité. Encore froid à l'aube avec des gelées fréquentes, frisquet toujours l'après-midi, sous le vent de nord-est. À noter mistral et tramontane forts dans leurs domaines. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

