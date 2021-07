L'info météo du jour Une journée estivale sur l'ensemble du pays

Il fera beau sur le pays aujourd'hui, seule une averse orageuse pourra éclater sur les Alpes dans l'après midi. Demain, le temps sera tout aussi estival et comme aujourd'hui un petit orage isolé pourra éclater sur les Alpes.

Ce lundi, le soleil brillera en toutes régions toute la journée. Quelques cumulus et cirrus circuleront ici ou là, notamment au nord de la Loire et le long des frontières de l'est. Une averse orageuse locale pourra éclater dans l'après-midi sur les Alpes. Chaud, voire très chaud à l'ouest et au sud.

Le maïs, les jours de grosse rosée matinale, a une faculté incroyable :



Ses feuilles captent les gouttes qui descendent jusqu'à la terre, participant ainsi à son arrosage. pic.twitter.com/vuj3I1CWIb — Antoine Thibault (@AgriSkippy) July 19, 2021

La journée de mardi s'annonce très estivale avec beaucoup de soleil sur l'ensemble du pays, et quelques rares cumulus ou cirrus ici ou là. Un petit orage isolé pourra éclater sur les Alpes frontalières en journée. Chaleur bien présente, plus forte à l'ouest et au sud.

