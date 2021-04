L'info météo du jour Une journée globalement instable

Une petite instabilité s'invitera près des frontières du nord-est jusqu'au nord de l'Auvergne sous forme d'averses sous un ciel nuageux. Il y aura aussi de rares ondées sur le sud des Alpes et la Corse du Sud. Ailleurs, il fera plus sec mais nuageux dans la journée. Il fera plus lumineux les long des côtes. Demain, le temps sera sec en matinée et quelques gouttes pourraient tomber, surtout du Massif Central au Grand-Est.

Ce lundi, une petite instabilité s'invitera près des frontières du nord-est jusqu'au nord de l'Auvergne sous forme d'averses sous un ciel nuageux. De rares ondées éclateront d'autre part sur le sud des Alpes et la Corse du Sud. Plus sec ailleurs, souvent nuageux après des éclaircies matinales. L'ambiance restera plus lumineuse du Cotentin à la façade Atlantique jusqu'aux Pyrénées et aux bords de la Méditerranée. Thermomètre en hausse, quasiment de saison.

#MondayMotivation ??

Aujourd'hui, protection #biocontrole sur un #colza semé en mélange de 2 varietés et sous couvert...

Il en reste encore d'ailleurs!

Bon lundi à tous! ?? pic.twitter.com/5FVIkbnxGn — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) April 19, 2021

Mardi, une bulle d'air plus froid sur le centre du pays et un marais barométrique de surface maintiendront des conditions favorables à l'évolution diurne. Sur la moitié nord, le temps sera sec avec de belles éclaircies le matin puis les nuages bourgeonneront et se multiplieront à nouveau en journée, pouvant ensuite lâcher quelques averses, surtout du Massif Central au Grand-Est. Rares ondées beaucoup plus éparses et faibles le long de la Loire et temps restant plutôt sec autour de la Méditerranée. Températures autour des normales de saison.

