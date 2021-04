L'info météo du jour Une journée globalement instable et perturbée

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui le temps sera globalement plus instable et perturbé sur l'ensemble du pays. Une bande pluvieuse s'étendra des Cévennes au Jura accompagnée de pluies parfois modérées, orageuses sur l'Ardèche. Quelques averses parfois instables auront lieu du Limousin au Centre et à la région parisienne. Au Nord, le temps sera plus sec.

Ce vendredi, le temps deviendra à nouveau plus instable et perturbé sur l'ensemble du pays avec des remontées nuageuses et pluvieuses. Ainsi, une bande pluvieuse s'étendra toute la journée des Cévennes au Jura avec des pluies parfois modérées, orageuses sur l'Ardèche. Les nuages domineront aussi du Limousin au Centre et à la région parisienne avec là aussi quelques averses parfois instables. Un peu plus sec et variable au nord de la Seine vers la Bretagne et l'Atlantique ou vers le littoral méditerranéen. Enfin un moyen efficace de protéger ses cultures https://t.co/SqSm08aZdM — Dominique Luherne (@Dominiqueluhern) April 30, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

