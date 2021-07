L'info météo du jour Une journée maussade avant une accalmie demain

Pauline Debris Terre-net Média

Les nuages prédomineront sur tout le pays aujourd'hui. Des averses seront possibles sur une grande partie de l'Hexagone. Pour trouver un temps plus sec et lumineux, il faudra se rendre du Pays Nantais aux Landes et près de la Méditerranée. Demain il faudra profiter d'une accalmie malgré quelques passages nuageux

Ce mercredi, un ciel souvent nuageux s'imposera sur pratiquement tout le pays, donnant encore quelques pluies ou averses des Pyrénées aux Alpes jusqu'en Normandie et au quart nord-est. Un temps plus sec et lumineux s'imposera du Pays Nantais aux Landes et surtout près de la Méditerranée. Thermomètre encore juste pour la saison en journée. Le mois d août approche, le temps s assombri, la terre ?? tourne et le soleil ?? matinal nous quitte petit à petit pour #ceuxquifontlelait tous les matins de l année… ??????plaisir du quotidien ?? pic.twitter.com/IZE4bHNMkI — Olivier Sourdin (@OSourdin) July 28, 2021 Une accalmie se dessinera jeudi sur l'ensemble du pays. Hormis quelques gouttes résiduelles du Pays de Caux à la Côte d'Opale et sur le sud du Massif Central, le temps s'annonce sec en toutes régions. Les passages nuageux seront encore assez nombreux au nord de la Loire, alors que le soleil dominera au sud du fleuve. Chaleur sur la moitié sud, encore un peu juste plus au nord. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

