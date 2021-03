L'info météo du jour Une journée mitigée

Aujourd'hui, un ciel chargé apportera quelques gouttes du nord Aquitaine aux frontières du nord-est et jusqu'aux Alpes du Nord. Des éclaircies reviendront des Pays de la Loire aux côtes de la Manche. Le soleil résistera sur le sud et le sud-ouest. Demain, une nouvelle perturbation arrivera de l'ouest et se rependra sur bon nombre de régions au fil des heures. Elle pourrait être accompagnée de vent sur le tiers nord-ouest. Les températures seront assez douces.

Ce jeudi, un front atténué apportera un ciel très chargé et quelques gouttes ou un peu de bruine du nord Aquitaine aux frontières du nord-est et jusqu'aux Alpes du Nord, alors que des éclaircies reviendront des Pays de la Loire aux côtes de la Manche. Le soleil résistera des Alpes à la Méditerranée. Ambiance assez douce.

Certes notre ciel n'est plus aussi beau qu'hier mais la petite pluie que l'on a eu est une excellente nouvelle !



Elle a "lavé" la gelée blanche et avec la douceur annoncée, l'herbe va mieux pousser... et les vaches pourront + pâturer #jeudiphoto pic.twitter.com/ky0tnz2DCG — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 25, 2021

Vendredi, une nouvelle perturbation pénétrera progressivement depuis l'ouest de la France, avec déjà des pluies en Bretagne en matinée. Les éclaircies seront encore présentes en général mis à part quelques bancs de grisailles ici et là. Puis le ciel se chargera au fil des heures, tandis que pluies et averses se généraliseront à bon nombre de régions l'après-midi, étant toutefois plus soutenues des Pays de la Loire à la Normandie et aux Hauts-de-France, mais également présentes des Pyrénées au Centre, voire du Languedoc à la Bourgogne et aux Alpes du Nord. Le quart nord-est ne sera concerné par ces pluies qu'en cours de soirée. Températures assez douces pour la saison surtout sur la moitié sud, et vent de sud-ouest assez fort sur le tiers nord-ouest (60 km/h dans les terres, un peu plus sur les côtes).

