L'info météo du jour Une journée mondiale de la météo globalement ensoleillée

Pauline Debris Terre-net Média

En ce 23 mars, journée mondiale de la météo, le temps s'annonce très beau sur la moitié sud et les régions de l'ouest jusqu'en Normandie. Sur les régions du nord-est et jusqu'à la Seine, il y aura de nombreux nuages bas et la grisaille sera compacte. Si la journée de demain s'annonce printanière, le ciel se voilera un peu des Charentes à la Normandie jusqu'aux frontières du nord-est et des pluies faibles commenceront à tomber sur le Finistère.

Ce mardi, les conditions anticycloniques se poursuivront, permettant au soleil de briller sur la moitié sud et les régions de l'ouest jusqu'en Normandie. Il faudra en revanche compter sur de nombreux nuages bas sur les régions du nord-est jusqu'à la Seine, en particulier l'après-midi où la grisaille s'annonce compacte. Températures proches des chiffres de saison avec encore des gelées blanches matinales assez étendues. #WorldMetDay



?? Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de la #Météorologie.



???? Cette année, l’ #ocean - moteur du système climatique - est à l’honneur ! https://t.co/HLVuxI1DJ7 — Météo-France (@meteofrance) March 23, 2021 Mercredi s'annonce printanier sur la plupart des régions avec beaucoup de soleil. Le ciel se voilera un peu des Charentes à la Normandie jusqu'aux frontières du nord-est. Il se couvrira plus franchement entre la Bretagne et le Cotentin, alors que des pluies faibles toucheront le Finistère. Encore frais voire froid le matin avec des gelées blanches, mais doux en journée. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

