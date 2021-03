L'info météo du jour Une journée peu réjouissante

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui, il pleuvra au sud de la Garonne et en Corse, notamment en matinée. Ailleurs, le ciel sera nuageux et instable, ce qui donnera naissance à des giboulées. Il neigera en basse altitude sur l'ensemble des massifs. Il fera plus sec des Pays de la Loire aux côtes de la Manche jusqu'à la frontière belge, des éclaircies seront même possibles. Il fera froid sur l'ensemble du territoire. Demain l'air sera sec et le soleil brillera dans l'ensemble, attention toutefois aux gelées matinales.

Ce vendredi, des pluies s'attarderont au sud de la Garonne surtout le matin, s'atténuant et s'évacuant ensuite en journée. Pluie aussi en Corse. Ailleurs, on retrouvera un ciel souvent nuageux et instable donnant des giboulées de pluie, grésil et neige fondue. Neige seule à très basse altitude sur l'ensemble des massifs. Le temps s'annonce tout de même plus sec des Pays de la Loire aux côtes de la Manche, jusqu'à la frontière belge où quelques éclaircies se développeront. Une forte bise frigorifiante soufflera, en particulier au nord de la Loire. Le froid s'imposera partout. La petite blague du jour... pic.twitter.com/oEZdxZ1Fmz — Germain Albespy (@GermainAlbespy) March 19, 2021 Samedi, l'air sec aura gagné toute la France, permettant au soleil de briller largement. Quelques nuages circuleront ici ou là. Un petit risque perdurera en journée sur la Côte d'Azur. On retrouvera quelques nuages bas d'autre part des Hauts-de-France au Bassin Parisien. Vent un peu plus discret. Froid avec des fréquentes gelées matinales. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews

