L'info météo du jour Une journée plutôt lumineuse

Pauline Debris Terre-net Média

Globalement, le soleil brillera aujourd'hui sur l'Hexagone. Le ciel se voilera des Charentes à la Normandie jusqu'aux frontières du Nord-Est. Les nuages seront plus présents entre la Bretagne et le Cotentin et des pluies débuteront sur le Finistère. La journée sera douce. Demain, le ciel se chargera et quelques goutes apparaitront. Quelques éclaircies reviendront des Pays de la Loire aux côtes de la Manche et le soleil résistera des Alpes à la Méditerranée.

Ce mercredi s'annonce printanier sur la plupart des régions avec beaucoup de soleil. Le ciel se voilera un peu des Charentes à la Normandie jusqu'aux frontières du nord-est. Il se couvrira plus franchement entre la Bretagne et le Cotentin, alors que des pluies faibles débuteront sur le Finistère. Encore frais voire froid le matin avec des gelées blanches, mais doux en journée. #TweetLive ... pas encore dans les semis de @_MissBetter , mais j'ai démarré les carreaux du ??. Le printemps arrive doucement mais sûrement. #météo pour les jours prochains : ??????? . pic.twitter.com/1TKlp7xLm9 — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) March 24, 2021 Jeudi, un front atténué apportera un ciel très chargé et quelques gouttes ou un peu de bruine des Charentes aux frontières du nord-est, alors que des éclaircies reviendront des Pays de la Loire aux côtes de la Manche sous un ciel de traîne mollasson, ne donnant qu'un faible ondée locale. Du sud de la Garonne à l'Alsace, le ciel se couvrira peu à peu, alors que le soleil résistera des Alpes à la Méditerranée. Ambiance assez douce. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également