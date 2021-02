L'info météo du jour Une journée synonyme de douceur

Grand changement ce mardi ! Il fera très doux sur l'ensemble du pays. L'ambiance sera sèche et lumineuse dans l'ensemble. Quelques ondées pourraient apparaître de la Bretagne à la frontière belge.

Ce mardi, un front chaud circulera au nord de la Loire, apportant un ciel chargé et un peu de pluie de la Bretagne à la frontière belge. L'ambiance restera plus sèche et lumineuse sur les autres régions, voire ensoleillé au sud de la Garonne et le long des frontière de l'est. La grisaille s'annonce plus compacte près du Golfe du Lion jusqu'aux Cévennes. La douceur s'imposera en toutes régions.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net