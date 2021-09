L'info météo du jour Une journée très estivale

Il fera chaud ce lundi sur l'ensemble de la France. Des averses orageuses arriveront courant de la nuit prochaine.

Le temps s'annonce encore très estival ce lundi sur la France malgré un voile nuageux plus ou moins épais et quelques cumulus se formant dans la journée. Les passages nuageux seront toutefois menaçants et pourront donner un orage local en Aquitaine, puis la nuit prochaine de la Bretagne aux Pays de la Loire. Le temps sera chaud à très chaud (24 à 30 degrés en général). Une très forte chaleur est attendue en Aquitaine avec jusqu'à 33 ou 34 degrés attendus à l'ombre.

Aprés un p'tit tour dans les #colza2022, firce est de constater que le pluvio crie famine!

Moins de 2,5mm la semaine dernière...par contre pas d'altises, pas de limaces.

Au fait, dans @companion_fr, on peut aussi dire que tout va bien...??#MestesbottesMonPote #fragtw pic.twitter.com/ejUKwFo4VJ — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) September 13, 2021

