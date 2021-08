L'info météo du jour Une nouvelle dépression arrive par l'océan

Il fera plutôt beau et sec sur la moitié sud du pays aujourd'hui. Au nord, nuages et averses seront au rendez-vous. Demain, le ciel sera majoritairement nuageux, accompagné par quelques pluies.

Ce jeudi, une dépression s'approche sur l'Irlande tandis qu'une faible instabilité trainera encore sur la France. Le temps sera toutefois sec et souvent lumineux avec de belles éclaircies sur la moitié sud du pays. Au nord, les nuages seront plus nombreux et porteurs d'averses encore sur le quart nord-est. De nouvelles pluies arriveront ensuite par le nord-ouest en fin de journée et soirée. Léger rebond des températures qui pourront gagner un à trois degrés.

14mm en 25 minutes à l'instant.

Ce n'est pas demain qu'on va reprendre la #Moisson2021.

?? pic.twitter.com/9h5cpjkxKs — ChristopheB. (@agritof80) August 4, 2021

Vendredi, le ciel restera majoritairement nuageux sur les trois quarts du pays avec quelques ondées ou pluies faibles des côtes de la Manche jusqu'au quart nord-est. Le soleil se montrera surtout de la Garonne à la Méditerranée. Thermomètre toujours faiblard pour la saison.

