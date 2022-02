L'info météo du jour Une nouvelle perturbation arrive mardi mais le vent faiblit

Après un nouveau coup de vent ce lundi, la situation se calme mardi malgré l'arrivée d'une nouvelle perturbation au nord de la Loire.

Ce lundi, un énième fort coup de vent, mais le dernier de la série depuis la semaine passée, va traverser la moitié nord de la France avec des rafales qui approcheront les 90 km/h voire localement 100 du Centre Val de Loire au Bassin Parisien, à la Normandie et aux Hauts-de-France ou encore à la Champagne, et les 60-80 km/h sur le reste de la moitié nord. La barre des 100 km/h sera parfois dépassée sur les côtes de la Manche, tandis que le vent soufflera très fort aussi près de la Méditerranée (90 à 100 km/h) et assez fort sur le reste du pays, 50 à 60 km/h.

Côté ciel, les nuages alterneront avec quelques éclaircies par moments, et des averses ou giboulées se déclencheront aux quatre coins du pays, parfois mêlées de grésil, voire de neige à basse altitude sur les reliefs. Les températures resteront au-dessus des valeurs de saison.

Mardi, une nouvelle perturbation envahira les régions situées au nord de la Loire avec son lot de grisaille et de pluies intermittentes, restant plutôt faibles. Le vent soufflera fort à nouveau, mais sans commune mesure avec ces derniers jours, jusqu'à 70-80 km/h près des côtes et rarement plus de 50-60 km/h dans les terres. Sur la moitié sud, le ciel se couvrira du Bordelais au nord des Alpes, alors que le soleil prendra l'avantage plus au sud. Il fera doux.

