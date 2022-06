L'info météo du jour Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest

La journée de mardi s'annonce sèche et ensoleillée. Mercredi, une nouvelle perturbation apportant des pluies arrive par l'ouest du pays.

Ce mardi, quelques résidus instables s'attarderont du Jura aux Alpes jusqu'en Provence et Côte-d'Azur où pluie ou averses orageuses se déclencheront encore une bonne partie de la journée avant de disparaître en soirée. Partout ailleurs, les conditions s'annoncent calmes, sèches et plutôt bien ensoleillées à la faveur d'une poussée anticyclonique. Quelques passages nuageux traîneront entre les Hauts-de-France, la Bretagne et les Pays de la Loire, sans conséquence. Il fera parfois frisquet mais modérément chaud en journée : l'impression sera estivale dans l'ensemble.

Bonjour Twitter et bonne journée à tous pic.twitter.com/RN6X8cAi7I — seb (@sebfr23) June 28, 2022

Mercredi, la dorsale anticyclonique mobile protégera encore les trois-quarts de la France. Le soleil prendra donc un net avantage parmi quelques cumulus et cirrus. Il brillera même franchement sur les régions proches de la Méditerranée jusqu'au sud des Alpes. Le ciel s'ennuagera en revanche et des pluies envahiront les régions du nord-ouest au fil des heures à l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Le flux de sud-ouest permettra à la masse d'air de se réchauffer sensiblement. Températures estivales et chaleur modérée.

