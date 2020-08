L'info météo du jour Une nouvelle perturbation arrivera jeudi par la Bretagne

Une nouvelle perturbation, apportant nuages et pluie, arrivera par la Bretagne jeudi.

Ce mercredi, le vent soufflera encore assez fort sur la moitié nord, surtout sur les Hauts-de-France et le long des frontières puis la dépression s'éloignera vers le nord de l'Europe. Ailleurs, le temps restera très clément et encore estival avec un dégradé nuageux nord-sud, le soleil dominant assez nettement au sud de la Loire.

Autour de 6h pour #ceuxquifontlelait habituellement on profite du levé du ?? tout l été en allant chaque jour chercher nos vaches!!! Mais depuis qq jours la terre a tourné et la ?@MeteoBretagne? aussi ! Depuis on allume nos lumières... #vismaviedagri pic.twitter.com/FMhplyGpc5 — Olivier Sourdin (@OSourdin) August 26, 2020

Jeudi, la journée s'annonce encore calme et bien ensoleillée sur la moitié sud, dans une moindre mesure sur les régions du nord-est où les passages nuageux seront plus imposants. Les conditions se dégraderont en revanche de la Bretagne aux Hauts-de-France à l'arrivée d'une nouvelle perturbation, apportant nuages et pluie. Il fera chaud au sud et à l'est, mais plutôt frais sur le quart nord-est.

« Un avant-goût d'automne va nous concerner à partir de vendredi sous l'impulsion d'un système dépressionnaire qui prendra place entre la mer Baltique et l'ouest de la Méditerranée », selon MeteoNews. « Le flux va ainsi s'orienter au nord sous des pluies et orages fréquents jusqu'au week-end, faisant chuter les thermomètres sous les valeurs de saison, souvent moins de 20 degrés de maximum samedi et dimanche à l'est et au nord. »

Cette période fraîche et instable pourrait durer jusqu'à jeudi prochain au moins, prévision qui demande encore confirmation.

