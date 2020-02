L'info météo du jour Une nouvelle perturbation traverse la France

Le temps va rester très agité sur le nord de la France ce jeudi. Une perturbation active traverse l'ensemble du pays d'ouest en est.

Ce jeudi, une nouvelle perturbation très active balayera l'ensemble du pays. Elle apportera d'abord un bref épisode de neige de redoux sur les régions des Ardennes au nord de la Lorraine essentiellement avec une tenue possible au-dessus de 300-400 m. Rapidement toutefois, la pluie prendra le dessus partout. La dépression associée circulera en soirée, apportant un bref mais fort coup de vent sur les régions du nord-est avec des rafales qui pourront dépasser 90 km/h de la Champagne à l'Alsace. Les températures seront de saison.

L an passé ,a même date,des voisins semaient betteraves et lin .,. pic.twitter.com/D8xoZ0Gc8t — michel billaud (@laitequitable) February 27, 2020

Vendredi, une accalmie de courte durée se mettra en place des Pyrénées aux régions méditerranéennes jusqu'aux frontières de l'est sous des éclaircies parfois généreuses, surtout dans le sud-est. Une nouvelle perturbation envahira le reste du pays, apportant un temps gris et pluvieux des côtes de la Manche à la Garonne jusqu'en Champagne-Ardenne. Le vent sera une fois de plus soutenu, surtout sur les côtes bretonnes et normandes. Les températures seront à peu près de saison.

