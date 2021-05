L'info météo du jour Une nouvelle zone instable traverse la France

Encore une journée instable sure l'Hexagone, De nombreuses averses traverseront le France de la Bretagne aux Alpes. Le temps sera plus clément vers le sud-est et sur la façade atlantique. Les températures sont toujours en deçà des normales de saison.

Ce mercredi, une nouvelle zone instable traversera la France d'ouest en est en y apportant de nombreuses averses successives, de la Bretagne aux Alpes toute la journée. Quelques ondées pourront se montrer soutenues et orageuses dans un ciel parfois très changeant. Les ondées seront plus rares en allant vers le sud-est et sur la façade atlantique où les éclaircies seront plus généreuses et durables. Toujours frais et venteux.

Bonjour a tous la campagne s éveille les veaux tètent les oiseaux chantent et toujours ce temps frais et humide. On attend le soleil avec impatience #Semainedelagri pic.twitter.com/Q1lZha9GcA — Cédric (@agric15) May 19, 2021

