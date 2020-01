L'info météo du jour Une perturbation active traverse la France

Un temps gris et pluvieux est prévu sur la France ce vendredi avec des températures encore douces. Une baisse du thermomètre est attendu pour le week-end.

Ce vendredi, une perturbation assez active traversera toute la France d'ouest en est, apportant un temps gris et pluvieux. Elle se situera sur la moitié est dans l'après-midi, alors qu'un ciel de traîne alternera nuages, éclaircies et averses plus à l'ouest.

La neige fera son retour sur les massifs, assez haut en début de front puis dès 1 200 mètres en moyenne. La Corse conservera de belles éclaircies, en particulier sa partie orientale.

Le temps sera encore doux malgré l'amorce d'une baisse des températures.

#Meteo Ciel chargé à Caussade(82) avant l'arrivée de la perturbation. Changement radical de temps prévu ce weekend avec un rafraîchissement notable. pic.twitter.com/oxXEUeyJOT — Samuel Desmarchais (@Sam49fr) January 17, 2020

