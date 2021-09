L'info météo du jour Une perturbation active traverse la France

La pluie dominera sur l'ensemble de la France ce lundi.

Ce lundi, une perturbation assez active traversera un large tiers nord-ouest du pays, en passant d'abord par la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire le matin, puis en englobant les Hauts-de-France, le Bassin parisien et le Centre jusqu'au Limousin l'après-midi. Il finira par pleuvoir en Lorraine et Franche-Comté en soirée.

À l'avant et à l'arrière, le temps se montrera plus variable entre nuages et belles éclaircies, avec quelques bancs de brouillard le matin dans l'est. Il fera encore assez chaud dans le Midi, de saison par ailleurs.

