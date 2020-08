L'info météo du jour Une perturbation arrive par l'ouest dimanche

Si la journée du samedi s'annonce plutôt calme, celle de dimanche sera marquée par l'arrivée d'une perturbation par l'ouest avec des averses et orages.

Ce vendredi, la dépression tournicotera encore autour de la Bretagne, ramenant encore des bouffées pluvio-instables sur l'ouest et le centre du pays surtout, avec des pluies parfois mêlées d'orages sur le Val de Loire, la Normandie, le bassin parisien et la Bourgogne, notamment en matinée et jusqu'à l'Alsace.

Dans l'après-midi, les averses orageuses resteront de mise sur l'est alors que le temps finira par s'apaiser par l'ouest. Les températures baisseront quasiment partout, les fortes chaleurs se cantonnant à l'extrême sud-est.

30mm certifié par le pluviométre contrôleur !

On doit être à minimum 80 en 24 h, Noé au secours ! pic.twitter.com/I0MI8MpYaS — GIGON Yves (@GigonYves) August 13, 2020

Une amélioration est attendue pour le week-end avec le retour d'un temps plus sec et stable, dégradé nuageux samedi entre le nord de la Seine où les nuages seront nombreux avec même quelques ondées, et le reste du pays où le soleil dominera au sud d'une ligne Caen-Besançon. Il fera modérément chaud.

Le temps se dégradera rapidement dimanche avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest, amenant des averses et des orages au fil de la journée.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net