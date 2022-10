L'info météo du jour Une perturbation arrive par la Bretagne samedi

Un temps calme et sec se profile pour les journées de vendredi et samedi. Une perturbation arrive cependant sur la Bretagne samedi après-midi.

Ce vendredi, les conditions météo évolueront peu sous l'influence du vaste anticyclone situé entre la Méditerranée et l'Europe Centrale. Le flux de sud maintiendra un temps généralement sec sous un soleil voilé quasiment partout. Quelques nuages bas s'inviteront localement le matin, plus fréquemment toute la journée au sud de la Garonne et sur les régions du nord-ouest. A noter quelques pluies éparses de la Bretagne au Cotentin, plus particulièrement en matinée. Ambiance toujours exceptionnellement chaude pour une fin octobre.

Samedi, la situation météo évoluera peu avec une dominante anticyclonique sur la France. Résultat : un temps majoritairement calme et assez ensoleillé, souvent voilé avec quelques cumulus par endroits, notamment au nord de la Seine et au sud de la Garonne.

Une perturbation arrivera sur le Finistère dans l'après-midi, apportant un temps gris et un peu de pluie. Le thermomètre conservera un niveau exceptionnel pour la saison, dépassant 20 degrés quasiment partout avec des pointes à 30 degrés près des Pyrénées.

