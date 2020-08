L'info météo du jour Une perturbation pluvieuse mardi sur le nord de la France

L'arrivée d'une perturbation sur le nord de la France apportera de la pluie mardi.

Ce lundi, les conditions météo s'annoncent globalement calmes sur la France, assez nuageuses tout de même sur la moitié nord avec quelques faibles averses des Hauts-de-France au nord de la Lorraine. Le ciel se couvrira plus franchement entre la Bretagne et le Cotentin où quelques pluies débuteront. Sur la moitié sud, le soleil prendra un net avantage. Les Alpes-Maritimes feront toutefois bande à part sous quelques averses orageuses. Le thermomètre sera un peu juste pour la saison, notamment au nord de la Loire.

Bonne semaine à tous 14° sur ?@OTCouesnon?. Brumeux araignée ?? ce matin . Spiderman est passé par la et ne veut pas que j’ouvre le nouveau champ pour les ??. ?@meteoactu35? av ?@bleuarmorique? #ceuxquifontlagriculture pic.twitter.com/Zd2LGOWALz — Olivier Sourdin (@OSourdin) August 24, 2020

Mardi, une dépression assez creuse et active circulera sur les îles britanniques, générant un flux d'Ouest à sud-ouest assez venteux sur la moitié nord du pays notamment sur les Hauts-de-France avec des rafales de 60 à 80 km/h vers la mer du Nord. Un dégradé nuageux sera observé avec une perturbation pluvieuse de la Normandie au bassin parisien, un ciel voilé à l'est et au centre, et du soleil au sud. Il fera modérément chaud sur la moitié sud.

