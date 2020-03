L'info météo du jour Une perturbation sur la moitié ouest de la France ce lundi

De la pluie est attendue ce lundi sur une large moitié ouest du pays jusqu'en limite du Bassin parisien. Les températures resteront douces.

Ce lundi, une perturbation traversera une large moitié ouest et centrale du pays, jusqu'en limite du Bassin parisien et au Golfe du Lion. Elle donnera des pluies parfois soutenues voire plus faibles selon les moments.

La moitié est sera plus au sec et sous des voiles parfois épais. Les températures resteront très douces surtout sous les éclaircies de l'est, un peu moins sous les nuages et les pluies. Fort vent marin sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 80 km/h, tout comme un vent d'autan encore proche des 70 km/h sur le midi-toulousain.

Mardi, un temps calme s'imposera, souvent nuageux voire gris le matin notamment du sud-ouest à la Champagne-Ardenne avec des brouillards de la Garonne aux Landes. Quelques gouttes pourront tomber près des Pyrénées. Le soleil brillera plus franchement près de la Manche et sur les régions de l'est jusqu'en Méditerranée. La douceur s'imposera.

