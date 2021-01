L'info météo du jour Une perturbation sur le nord jeudi, un temps plus sec au sud

Le temps sera encore humide jeudi sur le nord de la France mais plus sec sur la moitié sud.

Ce mercredi, une nouvelle perturbation envahira les trois-quarts du pays depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes, ainsi que le quart nord-est jusqu'au Pays de Caux avec beaucoup de pluie et de la neige en montagne au-dessus de 800 à 1 000 mètres. Les précipitations seront plus faibles et éparses au sud de la Garonne. Des Landes à la Bretagne jusqu'au Calvados, retour d'un temps plus sec mais bien nuageux voire brumeux avec quelques éclaircies par endroits. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée. Le temps sera venteux et plus doux.

Un coup de lame à 15h et un à 19h pour dégager la neige pour le laitier ???? pic.twitter.com/9Tg1OQky0x — Thomas (@Thomas_po3) January 12, 2021

Jeudi, un conflit de masse d'air va s'opérer sur un large quart nord-est entre de l'air froid venant d'Allemagne et l'air doux sur la France. À leur contact une perturbation ondulera toute la journée entre les Ardennes et les Alpes du Nord avec de la neige parfois jusqu'en plaine en allant vers la Moselle et l'Alsace. La neige sera abondante sur les Vosges et le Jura. Ailleurs, il s'agira de pluie alors que le temps sera plus sec sur la moitié sud du pays.

