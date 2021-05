L'info météo du jour Une perturbation traverse la majorité du pays

Pauline Debris Terre-net Média

Une perturbation faiblement pluvieuse traverse le nord du pays ce matin. Des pluies plus modérées prendront le relais, davantage sur le centre, en cours d'après-midi. Ces précipitations atteindront un axe Aquitaine - Pays de Savoie en soirée, tandis qu'il pleuvra assez fort encore dans le centre. Ce soir, les éclaircies reviendront sur le quart nord-ouest et les averses seront plus rares. Il fera encore assez beau sur la moitié sud.

Ce mardi, une perturbation faiblement pluvieuse ondule sur une large moitié nord du pays le matin, puis s'enfoncera vers le centre en cours d'après-midi où les pluies seront plus modérées. Ces précipitations atteindront un axe Aquitaine - Pays de Savoie en soirée, tandis qu'il pleuvra assez fort encore dans le centre. Un ciel d'éclaircies reviendra sur le quart nord-ouest et les averses seront plus rares. Il fera encore assez beau sur la moitié sud malgré des voiles plus fréquents. Pas de rosée sur les bottes. La pluie arrive !!!!! pic.twitter.com/ZkpZYyCwR2 — coiffard (@coiffardph) May 4, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

