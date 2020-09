L'info météo du jour Une perturbation traverse le nord et l'est de la France samedi

Amélie Bachelet Terre-net Média

Nuages et faibles pluies sont attendus samedi sur le nord et l'est de la France en raison de l'arrivée d'une faible perturbation.

Ce vendredi, le ciel sera très nuageux de la Bretagne aux Hauts-de-France, lâchant une ou deux gouttes très locales. Le soleil brillera partout ailleurs, quelques nuages circuleront des Pays de la Loire à l'Alsace, d'autres se formeront timidement sur les Alpes. Bref coup de chaud avec un mercure qui dépassera souvent la barre des 30 degrés notamment au sud d'une ligne La Rochelle - Metz. #laviedelaferme à cause de la #secheresse nous ensilons chaque soir du #maïs acheté chez nos voisins irrigants pour nourrir en vert notre troupeau ??

Charge en ? non prévue de 1,34 €/animal↔?300€/jour#agriculture @ChLambert_FNSEA @FdseadelaNievre @FNSEA @J_Denormandie pic.twitter.com/Exr6Cxd8JD — Stéphane AUROUSSEAU ??‍???????????? (@StphAurousseau) September 4, 2020 Samedi, une faible perturbation traversera le nord et l'est du pays en cours de journée, apportant des nuages et quelques faibles pluies éparses ici et là. Les éclaircies parviendront cependant à se frayer un chemin avant et après cette petite zone humide. Partout ailleurs, le temps restera très ensoleillé à peu nuageux dans l'ensemble. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

