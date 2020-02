L'info météo du jour Une relative accalmie pour mercredi

Ce mardi, une alternance de nuages, averses et éclaircies domine sur la moitié nord, alors que le temps est gris et pluvieux du sud-ouest aux Alpes. Mercredi, une relative accalmie est attendue, mais des averses résiduelles sont prévues sur la moitié nord.

Ce mardi, un temps gris et pluvieux s'imposera des régions du sud-ouest aux Alpes. Le temps restera sec et assez ensoleillé près de la Méditerranée sous un vent soutenu. Sur la moitié nord, nuages, averses et éclaircies alterneront sous des fortes rafales de vent, plus particulièrement des Hauts-de-France à l'Alsace. Les températures sont encore un peu au-dessus des chiffres de saison.

Mercredi, une relative accalmie se dessinera. Il faudra tout de même compter sur des averses résiduelles sur la moitié nord, surtout des Hauts-de-France à la Lorraine avec un peu de grésil par endroits et encore quelques fortes rafales de vent. Des nouvelles pluies gagneront la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. Sur la moitié sud, le ciel sera plus ou moins nuageux, assez lumineux. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée. Les températures seront en baisse le matin, plutôt douces en journée.

